Francisco Mota assume a presidência interina da Juventude Popular

A presidência interina da Juventude Popular (JP) foi assumida por Francisco Mota, na sequência da eleição de Francisco Rodrigues dos Santos para a direção do CDS-PP, no último congresso nacional, anunciou este domingo o partido.

Francisco Mota, que tinha sido eleito vice-presidente da JP no seu último congresso nacional, em 2018, assumiu a presidência interina da organização -- até ao próximo congresso -, em resultado da decisão tomada numa reunião da Comissão Política Nacional (CPN), que decorreu no sábado em Coimbra.

Citado num comunicado enviado às redações o novo líder nacional da JP diz assumir "com orgulho o património e o percurso" deixados pelo atual presidente do CDS.

Francisco Mota adiantou ainda que vai focar-se "na reorganização interna, na aposta na implantação local, no diálogo estruturado com as organizações de juventude e na valorização da formação com vista ao próximo combate político que são as eleições autárquicas."

Para o presidente da JP "é hora de colocar na agenda política o compromisso intergeracional", de "romper com o poder instalado" e com a ideia de que "não há esperança num futuro diferente".

Afirmando-se como a única juventude partidária de direita em Portugal, a JP assume "sem complexos" a intenção de dar voz às novas gerações e "sem as amarras do socialismo", combater o "politicamente correto e a ditadura de opinião imposta pela esquerda."

Para além do cargo de vice-presidente da JP, Francisco Mota tinha liderado no passado a concelhia de Braga da juventude partidária, que agora fica incumbido de presidir até ao próximo congresso da organização, previsto para o mês de novembro.