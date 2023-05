Frederico Pinheiro: "Poderosa máquina do Governo" quis criar uma "narrativa falsa"

JN/Agências Hoje às 15:00 Facebook

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas disse, esta quarta-feira, que foi ameaçado pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), e injuriado e difamado pelo primeiro-ministro António Costa e pelo ministro das Infraestruturas João Galamba, acusando a "poderosa máquina do Governo" de criar narrativa falsa.

"Enquanto cidadão anónimo sem poder de decisão, fui ameaçado pelo SIS, fui injuriado e difamado pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Infraestruturas", afirmou Frederico Pinheiro, na comissão de inquérito à TAP.

O ex-adjunto exonerado por João Galamba acusou ainda a "poderosa máquina do Governo" de ter procurado criar uma "narrativa falsa sobre os factos ocorridos", relativamente à reunião preparatória com o grupo parlamentar do PS e a ex-presidente executiva da TAP, em janeiro, e o caso do computador e agressões no Ministério das Infraestruturas.