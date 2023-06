JN 16 Junho 2023 às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Roberta Metsola aproveitou esta sexta-feira a sua visita a Lisboa e encontrou-se com o antigo colega eurodeputado Carlos Moedas, atual autarca da cidade. À margem dos encontros formais na Assembleia da República e no Conselho de Estado, a presidente do Parlamento Europeu espalhou simpatia e comeu um pastel de nata à mesa da histórica pastelaria "A Brasileira".