"Ganhámos contra tudo e contra todos", sublinha Moedas

"Fez-se história hoje em Lisboa", defendeu o novo presidente da Câmara, Carlos Moedas, assegurando não ter palavras para agradecer o voto de confiança dado pelos lisboetas. E deixa uma promessa: "Vamos mudar Lisboa, não vamos falhar".

Moedas realçou que esta campanha é a prova de que "é possível mudar o sistema". "E podemos mudá-lo porque a democracia não tem dono". O autarca diz ainda que o novo ciclo que agora começa na capital não se esgotará em Lisboa.

"Serei o presidente de todos os lisboetas", frisou, garantindo "aos mais frágeis" que estará com eles, no dia a dia. "Aos comerciantes, às pequenas empresas, a todos aqueles que lutam para pagar salários. Estarei com eles para criar mais emprego".

E aos mais novos - acrescentou - pede "que continuem a sonhar". "Os lisboetas merecem estar na liga dos campeões das cidades europeias e é isso que nós vamos fazer".

Moedas ressalva, por fim, que o seu maior sonho continua a ser "mudar Lisboa". "Vamos a isso. Vamos para novos tempos, vamos mudar Lisboa".

O novo presidente da câmara destaca também que, nestas eleições, "as sondagens falharam em toda a linha".