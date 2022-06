Gasolina deve subir 14 cêntimos e gasóleo 12 na próxima semana

O valor dos combustíveis vai voltar a disparar na próxima semana, com fonte ligada ao setor a calcular que o preço médio da gasolina aumente cerca de 14 cêntimos e o gasóleo 12. A confirmarem-se estes cálculos, a diferença entre os dois combustíveis será de 28 cêntimos.

Desde o início de maio, altura em que ambos estavam apenas separados por três cêntimos, esta é a segunda maior diferença entre os dois registada, só batida a 29 do último mês quando chegou aos 31 cêntimos.

A gasolina deverá assim rondar os 2,19 euros/litro e o gasóleo 1,91, o que significa que estará 28 cêntimos mais cara. Esta sexta-feira o Ministério das Finanças anunciou que, na próxima semana, o alívio global temporário da carga fiscal sobre os combustíveis totalizará 21,8 cêntimos por litro de gasóleo e 25,1 de gasolina.

Por outro lado, esta semana foi fixada para o mês de junho a taxa de ISP equivalente à que resultaria da redução da taxa do IVA de 23% para 13%, à semelhança do ocorrido em maio. No entanto, ressalva que o calendário de feriados que se aproxima "não permite uma estimativa completa dos dados de mercado, as taxas unitárias do ISP agora fixadas vigoram por duas semanas, voltando a ser feito o reajustamento no dia 17".

Sanções à Rússia, cotação do petróleo e desvalorzação do euro

Estes aumentos são explicados essencialmente pela aprovação, esta semana, do sexto pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, pelo aumento do preço do barril de petróleo e pela desvalorização do euro face ao dólar.

Acentua-se assim a diferença entre gasóleo e gasolina ao longo do último mês. A 2 de maio, o primeiro custava 1,84 cêntimos/litro e o segundo 1,87, ou seja, a diferença era quase nula para os consumidores.

PUB

De então para cá, o gasóleo tem seguido uma trajetória decrescente (o valor mais baixo, 1,75 euros, foi registado a 28 de maio), embora a subida da próxima semana a contrarie. Já a gasolina iniciou a sua tendência de subida a partir de 9 de maio (quando passou a custar 1,91 euros/litro) e, a partir daí, foi sempre a subir até aos atuais 2,05 euros, que serão 2,19 na próxima semana.

Em termos percentuais, desde 2 de maio, a gasolina subiu 17,1% (mais 32 cêntimos) e o gasóleo 3,8% (mais sete cêntimos).

Gasolina já subiu 18 vezes desde o início do ano

De outra forma, fazendo as contas do ponto de vista dos consumidores, e tomando como exemplo um depósito de 50 litros, atestar um veículo a gasolina custava há um mês 93,5 euros e custará, a partir de segunda-feira, 109,5 euros, ou seja, mais 16 euros.

Já quem tiver um carro a gasóleo pagava, no início de maio, 92 euros enquanto na próxima semana passará a ter de gastar 95,5, uma diferença que se fica pelos 3,5 euros.

A guerra na Ucrânia, que começou a 24 de fevereiro, ficou marcada logo na primeira semana pelos maiores aumentos dos últimos anos de uma só vez, mas a tendência de subida já era uma realidade. Desde o início do ano, o preço da gasolina já subiu 18 vezes e desceu apenas quatro, enquanto no gasóleo se registaram 15 subidas e seis descidas.