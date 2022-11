Gouveia e Melo é finalista ao Prémio Tágides

JN Hoje às 20:17 Facebook

Várias personalidades da sociedade civil, da política e do mundo empresarial constam entre os finalistas do Prémio Tágides 2022, cujos vencedores serão conhecidos a 16 de dezembro, em Lisboa. Na lista para receber as distinções estão a ex-eurodeputada Ana Gomes, o almirante Henrique Gouveia de Melo, o historiador José Pacheco Pereira e o juiz Carlos Alexandre, alguns nomeados em diferentes categorias.

O prémio visa distinguir pessoas ou iniciativas que promovam uma "cultura de integridade" e de prevenção contra a corrupção em Portugal nas mais diversas áreas. É atribuído anualmente pela associação All4Integrity - a primeira edição decorreu em 2021 - e tem o Alto Patrocínio do presidente da República. Há várias categorias de prémios como "Iniciativa Empresarial", "Iniciativa Jovem", "Iniciativa Política", "Projeto de Investigação" e "Projeto da Sociedade Civil".

Premiar localmente

Este ano, a All4Integrity acrescentou o prémio de "Iniciativa Local", sob o mote "Pensa Globalmente, Atua Localmente" ("Think Globally, Act Locally") para distinguir pessoas com trabalho relevante nos territórios. Os finalistas são a jornalista Diana Duarte, a arquiteta e ex-deputada Helena Roseta, o jornalista José António Cerejo e o historiador José Pacheco Pereira.

O júri desta edição é composto por 35 membros, que reúne especialistas ou figuras já distinguidas pelo Prémio Tágides em 2021. Entre os vencedores da edição passada estão figuras como o empresário Rui Nabeiro, a magistrada Joana Marques Vidal e a procuradora Maria José Morgado. O hacker Rui Pinto recebeu uma menção honrosa. O processo começou, este ano, a 21 de agosto com a nomeação pelos portugueses.