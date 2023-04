Governo analisa seca, com Algarve a preocupar

Joana Amorim Hoje às 20:04 Facebook

Comissão interministerial reúne-se na sexta-feira. Abril quente e seco agrava situação. Barragem que serve o barlavento algarvio em níveis críticos.

Com um abril quente e seco, e não se antevendo precipitação significativa, a situação de seca meteorológica e hidrológica no país agrava-se, em particular no Sul. A barragem de Bravura, que serve o barlavento algarvio, continua em níveis críticos, apenas a 14% da sua capacidade. Situação que será hoje analisada pelos ministros do Ambiente e da Agricultura e que poderá levar à adoção de medidas de contingência, tal como aconteceu no ano passado.

De acordo com os dados mais recentes da Agência Portuguesa de Ambiente (APA), a 17 de abril o volume armazenado de água tinha descido em 11 bacias hidrográficas e subido em 4, face à semana anterior. Nas Ribeiras do Barlavento, as reservas mantêm-se em níveis muito reduzidos, situação que persiste desde o ano hidrológico de 2017/2018, de acordo com a monitorização de fevereiro. Com Bravura, que está com uso exclusivo para abastecimento, a manter-se nos 14%.