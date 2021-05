Antecipação de vacinas e testes para travar aumento de casos em Lisboa

Rita Salcedas Hoje às 18:31, atualizado às 19:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Recuar no desconfinamento em Lisboa e Vale do Tejo não está, para já, em cima da mesa. A estratégia para travar o número de casos passa pelo reforço e antecipação da testagem e vacinação.

O processo de vacinação contra a covid-19 vai sofrer uma "aceleração" em Lisboa e Vale do Tejo, anunciou, nesta terça-feira, o secretário de Estado adjunto e da Saúde, em conferência de imprensa sobre as medidas a implementar na região, na sequência do agravamento de casos (que pode consultar aqui). Assim, a vacinação no grupo etário dos 40 anos arranca a 6 de junho e no dos 30 anos a 20.

Questionado sobre se vacinar as faixas etárias que mais têm contribuído para o aumento da incidência não será "beneficiar o infrator", uma vez que a incidência está a aumentar desde o início de maio sobretudo nos grupos dos 20 aos 40 anos, António Lacerda Sales considerou que se trata de "beneficiar a saúde pública", entendendo que, dessa forma, protegem-se também os outros cidadãos.

António Lacerda Sales: "Mais do que mexermos na matriz de risco, temos de olhar para as medidas que estão inerentes à matriz de risco." Foto: Rodrigo Antunes/Lusa

Justificando o aumento da incidência de covid-19 na região com a mobilidade em torno do concelho de Lisboa e os contactos familiares, Lacerda Sales garantiu que as autoridades de saúde e a Câmara de Lisboa têm trabalhado num "conjunto de medidas" que devem ser reforçadas para evitar que a situação se agrave e que as cadeias de transmissão atualmente ativas sejam quebradas. E assegurou que o Governo tem uma matriz de risco "bem definida", pela qual são guiados o confinamento e o desconfinamento. "A matriz de risco é a nossa Estrela Polar", afiançou o responsável, recusando abrir exceções para determinados concelhos.

Testagem reforçada e antecipada

Além do reforço do processo de vacinação, também a testagem está a ser reforçada, disse Fernando Almeida, presidente do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA), explicando que "a testagem tende a adaptar-se" à situação epidemiológica.

PUB

O responsável prometeu a antecipação e o reforço dos testes à covid-19 nas escolas e uma especial atenção às populações vulneráveis, como as comunidades migrantes e refugiadas, que devem começar a ser testadas a 27 de maio. Vai aumentar também a sensibilização para as medidas de proteção individual dos trabalhadores em serviços de entregas, táxi e TVDE (como a Uber).

Em zonas onde, tradicionalmente, há uma grande concentração de pessoas, como o Bairro Alto, o Cais do Sodré e a Gare do Oriente, haverá unidades móveis para "testar e sensibilizar" para as medidas de proteção individual. E, a partir de 31 de maio, estão também previstos postos de testagem em restaurantes, comércio, hotelaria, mercados e feiras, em locais onde exista um grande aglomerado.

Fernando Almeida apelou ainda à "responsabilidade" de quem participe em eventos de maiores dimensões, como casamentos e batizados, recomendando que antes façam testes.

Lisboa pode chegar aos 240 casos em duas a três semanas

As mais altas taxas de incidência de covid-19 no concelho de Lisboa concentram-se nas freguesias centrais, mas os números também têm aumentado nas freguesias periféricas e nos concelhos próximos, disse André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde, indicando que o concelho está atualmente com uma incidência de 143 casos por 100 mil habitantes a 14 dias e um Rt (índice de transmissibilidade) de 1,14.

Notando um aumento tanto da testagem como da taxa de positividade (encontraram-se mais casos positivos no total de testes realizados), o perito da DGS alertou que, caso a evolução epidemiológica se mantenha, Lisboa pode chegar à marca dos 240 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias dentro de duas a três semanas.