Governo aprova três diplomas para convencer Esquerda a viabilizar OE

O Conselho de Ministros aprovou três diplomas nas áreas da saúde, trabalho e cultura. O reforço do SNS, as medidas de combate à precariedade e o decreto-lei que cria o estatuto dos profissionais da cultura constituem um esforço, da parte do Governo, para que a Esquerda viabilize o Orçamento do Estado.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, destacou, esta quinta-feira, que o estatuto do SNS visa "clarificar" a relação entre os vários atores da saúde, sempre uma lógica de reforço da "centralidade" da rede pública.

As medidas laborais visam "combater a precariedade" e "aumentar a proteção" dos jovens trabalhadores, além de pretenderem abrir caminho a uma melhor "conciliação" entre a vida profissional e a vida privada, destacou a governante, após a reunião.

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou uma das principais novidades: o Governo irá aumentar as compensações por despedimento para 24 dias por ano. BE e PCP exigiam a reposição dos 30 dias que vigoravam antes do período da "troika", sendo que, atualmente, são apenas 12 dias.

Já o estatuto dos profissionais da cultura visa criar uma moldura legal que permita uma melhor proteção dos trabalhadores do setor.

A conferência de imprensa, que estava prevista para as 14 horas, arrancou apenas às 19.30 horas. A reunião não contou com a presença de António Costa, que está em Bruxelas para participar no Conselho Europeu.

Esta quarta-feira, no Parlamento, Costa garantiu continuar "totalmente empenhado" na aprovação do OE. No entanto, avisou BE e PCP da necessidade de manter "contas certas" e de não se darem "passos maiores do que a perna".

O Orçamento vai ser votado na generalidade na próxima quarta-feira, dia 27. O presidente da República tem acenado com a possibilidade de eleições legislativas antecipadas caso o documento seja chumbado.