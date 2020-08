Governo declara situação de alerta por risco de incêndio até terça-feira

R.N.C. Hoje às 18:43 Facebook

Portugal estará em situação de alerta devido ao agravamento de risco de incêndio rural desde as 20 horas deste domingo até às 23.59 horas desta terça-feira.

A informação consta de um comunicado do Ministério da Administração Interna, assinado juntamente com o Ministério do Ambiente, da Defesa e da Agricultura. "Face às previsões meteorológicas para os próximos dias (...) este domingo o Despacho que estabelece a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do Continente", lê-se no comunicado.

O despacho prevê algumas medidas preventivas como a proibição de queimadas, de fogo-de-artifício, de determinados trabalhos florestais com recurso a máquinas como "motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos e destroçadores" e ainda a vedação do acesso a espaços florestais "previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios".

O Ministério da Administração Interna relembra que a proibição não abrange, por exemplo, atividades de alimentação de animais, a extração de cortiça e trabalhos de construção civil (caso não possam ser adiados).

Com a situação de alerta, autoridades como GNR, PSP e equipas de emergência médica devem estar prontas a responder a ocasiões de socorro e de proteção.