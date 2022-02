Governo diz que está a preparar regulação das empresas de condomínio

Hugo Silva Hoje às 14:35 Facebook

O Ministério das Infraestruturas e da Habitação garantiu ao JN que tem trabalhado no dossiê da regulação das empresas de gestão e administração de condomínios, "em conjunto com entidades relevantes nesta matéria", e que o processo está "em avançado estado de análise no Governo, apesar da não aprovação do Orçamento do Estado e da marcação de eleições".

Conforme o JN noticiou, o setor continua sem qualquer tipo de controlo, registando-se milhares de queixas na Deco contra este tipo de empresas. Só nos últimos cinco anos foram quase sete mil, uma média de 116 por mês. A associação de defesa do consumidor diz que desde 2003 tem alertado para a necessidade de regulação desta atividade. Uma exigência partilhada pela Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios. A APEGAC estima que existam 1400 empresas de condomínios em todo o país, mas apenas representa 200, embora as de maior dimensão.

O Governo também desconhece, ao certo, quantas empresas existem no país: "Só a regulação específica permitirá ter um conhecimento com clara exatidão do número de empresas de gestão de condomínios a operar ativamente em território nacional".

"É objetivo do Governo a definição de um quadro regulatório desta atividade, com vista a reforçar a manutenção e conservação do edificado nacional, bem como, atendendo à complexidade das questões abordadas pelo administrador na gestão do condomínio, proporcionar garantias de idoneidade, profissionalismo e responsabilidade no exercício destas funções", acrescentou o Ministério na resposta ao JN.

"A regulação das matérias dos condomínios e do regime da propriedade horizontal está prevista na Lei de Bases da Habitação e têm sido dados passos legislativos nesse sentido. Recentemente, foi aprovada a Lei n.º 8/2022, que revê precisamente o regime da propriedade horizontal", referiu, ainda, a tutela.

"É essencial a introdução de legislação que venha a proceder à regulação da atividade, nomeadamente com a introdução de requisitos de licenciamento que introduzam critérios de idoneidade e de preparação técnica, através da formação adequada. A qualidade da prestação do serviço depende da formação e qualidade técnica dos seus agentes, por um lado, e da fiscalização, por outro", observa o Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. O IMPIC é a única entidade que tem algum poder para sancionar as empresas de gestão de condomínio, no âmbito da legislação ligada ao livro de reclamações. Mas não tem qualquer competência de regulação.