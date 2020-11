Governo dos Açores baseado em três acordos

Hoje às 00:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Três acordos escritos vão ser a base que sustenta o governo de coligação de Direita nos Açores, revelaram, esta noite, os vários partidos que assinaram os documentos. Entre os objetivos do acordo que estabelece a coligação, está o cumprimento de duas legislaturas. Dois dos acordos são de base parlamentar.

O primeiro acordo estabelece a coligação de Governo entre o PSD, CDS e PPM, sob a liderança do cabeça de lista social democrata, José Manuel Bolieiro. Os outros dois, de incidência parlamentar, foram assinados entre PSD, CDS e PPM e o Chega, e entre o PSD e a Iniciativa Liberal, segundo revela o jornal "Público". O mesmo jornal avança que a única medida de âmbito nacional prende-se com a criação de um círculo eleitoral dos Açores na eleições europeias.

Um dos pontos em comum entre os acordos com o Chega e com a Iniciativa Liberal é a redução dos apoios sociais, que é definida como a "redução da subsídiodependência", abrangendo pessoas em idade ativa, "com capacidade de trabalho".