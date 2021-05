Governo e peritos voltam sexta-feira ao Infarmed

Ana Gaspar Hoje às 21:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O Governo está a convocar os especialistas para uma nova reunião sobre a evolução da pandemia no auditório do Infarmed. O encontro está agendado para sexta-feira de manhã.

Com a aproximação do mês de junho, altura em que o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que se iria avançar com o levantamento das medidas tomadas, o Governo agendou para sexta-feira uma nova reunião no Infarmed para ouvir os especialistas.

O encontro foi confirmado ao JN pelo gabinete do primeiro-ministro.

Em cima da mesa estará a evolução epidemiológica do país, com o número de casos a aumentar na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas também o plano de desconfinamento para o verão elaborado pela equipa dos investigadores Raquel Duarte e Óscar Felgueiras, pedido pelo Governo e já entregue na segunda semana de maio.

Segundo os peritos, o levantamento das restrições deve ser feito numa ótica local, de acordo com os diferentes patamares de risco, e tendo em conta os níveis de transmissão e de imunidade da população. Mas a obrigatoriedade do uso de máscara, como aliás António Costa já disse anteriormente, deverá manter-se até final do verão.

A última reunião com os peritos, Governo, presidente da República, representantes parlamentares dos partidos e parceiros sociais ocorreu a 27 de abril. Na semana passada, na conferência de Imprensa após o Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva, ministra de Estado e da Presidência, disse que ainda não havia nenhum novo encontro marcado.

As reuniões costumam ocorrer à terça-feira, mas o primeiro-ministro está esta segunda-feira e amanhã reunido, em Conselho Europeu, com os restantes líderes da União Europeia.