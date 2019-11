Governo estuda taxa sobre alimentos gordurosos e salgados

Erika Nunes Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Imposto especial sobre bebidas açucaradas pode vir a abranger novos produtos e o do sal está em cima da mesa.

O Governo quer apostar na prevenção da saúde, por isso está a "estudar" o alargamento da taxa do açúcar a novos alimentos e a criação de taxas sobre as gorduras, bem como a implementação da já aguardada taxa sobre o sal. Com 389 nutricionistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), e com a abertura de concurso para mais 40 profissionais, o secretário de Estado da Saúde acredita que está "dado o sinal" do empenho do Executivo na prevenção. A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, pediu mais: profissionais nas escolas e nas autarquias e a obrigatoriedade nos lares de terceira idade.

"O Governo está consciente que ainda há muito a fazer", admitiu António Sales, o novo secretário de Estado da Saúde, no primeiro evento público do mandato. Na tomada de posse da bastonária da Ordem dos Nutricionistas, ontem, no Porto, Sales garantiu que será reforçada a "estratégia de promoção da alimentação saudável" como forma de prevenção, assegurando que está a ser estudada a implementação da taxa do sal, a par do alargamento da taxa do açúcar a outros produtos e da criação de uma taxa para as gorduras.

Ler mais na edição impressa ou versão e-paper.