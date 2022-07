Governo já nomeou mais de 800 pessoas para os gabinetes

Salários dos funcionários custam 35,4 milhões por ano, menos 7,4 que os do último Executivo.

O Governo já nomeou 817 funcionários para os seus gabinetes, o que representa uma despesa de 2,53 milhões de euros por mês em salários brutos repartidos pelos 18 ministérios. Por ano, o total ascenderá a 35,4 milhões de euros, ou seja, 7,4 milhões a menos do que os 42,8 milhões do anterior Executivo - cálculos feitos pelo JN em 2020, cerca de sete meses após a posse do maior Governo de sempre. A manterem-se estes valores, serão gastos 141,7 milhões de euros na legislatura, ainda que as frequentes mudanças nos gabinetes (e o facto de nem todos estarem ainda completos) devam fazer os números oscilar.