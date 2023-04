Governo proíbe criação de novas estufas em Odemira

O Governo vai proibir a instalação de novas estufas e a plantação de novas culturas permanentes nas áreas agrícolas na zona de Odemira, servida pela barragem de Santa Clara, até que os níveis de água sejam repostos. A medida, anunciada esta sexta-feira pela ministra da Agricultura, junta-se assim à limitação do uso da água das barragens de Bravura e Monte da Rocha, no Algarve e no Alentejo, exclusivamente para uso humano com vista a dar resposta à seca.

Será aplicado um conjunto de restrições aos aproveitamentos hidroagrícolas servidos pela barragem de Odelouca, no Algarve, e de Monte da Rocha, na bacia do Sado, no Alto Alentejo, para dar resposta à escassez de água, anunciaram, esta sexta-feira, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro à margem da comissão interministerial de acompanhamento dos efeitos da seca.

Em conferência de imprensa, o ministro do Ambiente salientou que a situação no Algarve é prioritária, uma vez que a Bravura ​​​​continua com um nível crítico com apenas 14% da sua capacidade na bacia das Ribeiras do Barlavento. Questionado sobre o que pode explicar o aumento de 3% do consumo de água no Algarve face ao ano passado, Duarte Cordeiro reconheceu uma "pressão adicional" sobre o consumo resultante do turismo.

PUB

O Governo irá ainda recomendar aos municípios onde o consumo público de água é elevado a adoção de tarifários inteligentes. O objetivo é que os grandes consumidores paguem mais pelo metro cúbico de água do que uma família que consuma menos, medida que já foi sugerida no ano passado. "Cabe aos municípios avaliar se devem adotar estas medidas", salientou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro.

Já nas áreas agrícolas que beneficiam do aproveitamento hidrográfico de Mira, em Odemira, servido pela barragem de Santa Clara, vão ser proibidas novas culturas permanentes e estufas e estufins até que a água seja reposta, anunciou a ministra da Agricultura. Quanto à rega, também estará interdita nas áreas que foram regadas no ano passado.

Para agora não estão previstas medidas de contingência, mas Duarte Cordeiro garante que, se a situação de falta de precipitação for prolongada, a comissão pode vir a adotadar outras medidas, apontando como situações mais preocupantes as albufeiras cujos volumes estão abaixo dos 20% e dos 40% ou que podem rapidamente entrar numa situação de limite de água. Albufeiras a sul como as de Campilhas, Fonte Cerne, Monte Gato e Monte da Rocha já estão a passar limitações ao uso da água.

O Governo reafirma a intenção de instalar dessalinizadoras para aproveitamento de água do mar nas zonas mais críticas, mas sem revelar as zonas onde o pretende fazer.



Segundo a ministra da Agricultura, a avaliação de como podem ser utilizadas as charcas para armazenar águas subterrâneas foi outro dos compromissos que saiu desta comissão. Maria do Céu Antunes adiantou que, na sequência da abertura do financiamento de charcas, em 2021, foram feitas 353 candidaturas no valor de 44 milhões de euros.