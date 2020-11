Governo quer começar a vacinar idosos e profissionais de saúde contra a covid-19 em janeiro

Joana Amorim Hoje às 12:13 Facebook

A ministra da Saúde revelou, esta manhã, ser intenção do Governo "distribuir a primeira vacina [contra a SARS-CoV-2] em janeiro". Tendo definido já as populações prioritárias. "Pessoas acima de certa idade, com comorbilidades associadas; profissionais de saúde e de serviços essenciais, como a proteção civil e as forças de segurança".

Em entrevista ao programa "Política com Palavra" do Partido Socialista, Marta Temido deixou em aberto a administração da vacina aos profissionais dos serviços sociais, como sejam os lares.

Para o efeito, adiantou, foi já criada uma "task force para acompanhar este tema", sendo que será a Direção-Geral da Saúde (DGS) a definir a população-alvo". O que, explicou Marta Temido, "de alguma forma já o fez quando comunicou à Comissão as vacinas que queria adquirir".

Questionada sobre a falta de vacinas contra a gripe, a governante reafirmou terem sido já administradas 1,4 milhões, estando 400 mil em stock. A última tranche, esperada para finais deste mês, conta com cerca de 200 mil doses. E será mesmo a última. "Não há mais vacinas disponíveis no mercado mundial".