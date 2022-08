Grécia empresta a Portugal dois aviões para combate aos fogos

JN Hoje às 13:18 Facebook

Portugal vai receber dois aviões de combate a incêndios disponibilizados pela Grécia. As aeronaves deverão chegar no domingo.

De acordo com um comunicado do Ministério da Administração Interna enviado às redações, a Grécia disponibilizou dois aviões pesados anfíbios (Canadair) para apoiarem no combate aos incêndios em Portugal na sequência do pedido de apoio ao Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE).

As aeronaves deverão chegar a Portugal durante a tarde de domingo e integradas de imediato no dispositivo.

O país vai estar em situação de alerta nos próximos três dias devido às previsões meteorológicas que apontam para o aumento do risco de incêndio rural, o que obriga à implementação de medidas extraordinárias.