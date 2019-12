Greta Thunberg já chegou a Lisboa

João Vasconcelos Sousa e Rita Neves Costa Hoje às 12:45, atualizado às 13:07 Facebook

A ativista sueca de 16 anos já desembarcou na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, até onde viajou de catamarã. A jovem vai ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e pelo presidente da comissão parlamentar do ambiente, José Maria Cardoso, do Bloco de Esquerda.

A jovem vai deslocar-se em Lisboa num carro elétrico e ficará a descansar num hotel da cidade até viajar para Espanha, depois de estender a estadia no nosso país para lá do planeado.

Em Lisboa, esperavam Greta vários deputados da Assembleia da República, de diversos partidos (com exceção do CDS, Chega e Iniciativa Liberal), jovens ativistas e organizações ambientais.

A viagem até Portugal demorou 21 dias. Greta Thunberg, tal como tinha feito em setembro deste ano -- quando participou na cimeira do clima da ONU em Nova Iorque --, optou por viajar de barco até Madrid, por ser menos poluente do que uma viagem de avião.

"A voz da Greta é a nossa voz", gritam jovens na Doca

Greta Thunberg foi recebida com aplausos e muita música. Às primeiras horas da manhã, ouviram-se palavras de ordem de vários grupos ativistas que estão em Lisboa para receber a jovem de 16 anos. Em inglês e depois em português: "O que é que nós queremos? Justiça climática. Quando queremos? Agora".

Há ainda várias referências à construção do aeroporto do Montijo e ainda também à indústria da produção de carne. "Mais aviões só a brincar", lê-se num dos cartazes.

O frio que se sente esta terça-feira na capital portuguesa é atenuado com um grupo musical de percussão, que aquece os pés e as mãos dos que esperam a ativista na Doca de Santo Amaro, em Lisboa. Entre a música ouve-se "Welcome Greta", isto é, "Bem-vinda Greta".