Gripe já fez triplicar idas aos hospitais e centros de saúde

No Norte, mais de 60 unidades de cuidados primários alargaram os horários. E já abriram camas de contingência em pelo menos cinco entidades hospitalares.

O aumento da procura dos serviços de saúde por causa da gripe está a ocorrer mais cedo do que no ano passado. No Norte, os atendimentos nos cuidados primários e nas urgências já são o triplo face ao mesmo período de 2018. A região já tem mais de 60 centros de saúde com horário alargado à noite e aos fins de semana para responder à afluência crescente. Pelo menos cinco hospitais já abriram as camas previstas nos respetivos planos de contingência e o S. João já está nos limites.

No Norte, na primeira semana de dezembro, houve 1572 atendimentos nos cuidados primários por síndrome gripal face a 538 registados na mesma semana de 2018. Nos hospitais, na última semana de novembro (últimos dados disponíveis), a procura dos serviços de urgência por síndrome gripal mais do que triplicou (103 episódios em 2018 para 358 em 2019), revela a monitorização da gripe da Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte.

