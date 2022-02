Gulbenkian traça três cenários para Portugal chegar a 2030 a crescer

Enzo Santos Hoje às 16:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Com a tónica colocada em temas chave como crescimento económico, futuro, transição digital, desafios intergeracionais, estratégia internacional, alterações climáticas e preocupações sociais, o projeto faz mira para o futuro para que o "país chegue a 2030 muito mais capaz de crescer e prosperar".

A Fundação Calouste Gulbenkian promoveu o projeto "Foresight Portugal 2030" para contribuir para "uma reflexão e debate aprofundados" com o objetivo de "mudar a trajetória de Portugal das últimas décadas", pode ler-se no estudo. Concebido com a participação de várias personalidades, o estudo aborda temas como a agricultura, território nacional, proteção social, infraestruturas, agenda digital, energia e transportes.

Através da apresentação de três cenários para Portugal, o projeto apresenta-se como um exercício de "prospetiva destinado a orientar as decisões quanto à visão estratégica a seguir para responder" a múltiplos desafios.

O projeto divide-se em três volumes. O volume 1 diz respeito aos cenários de evolução para Portugal com base no "resumo do enquadramento mundial e europeu". O Cenário 1, que assenta em "confiança na continuidade" e pretende expor os resultados de um "prolongamento" das políticas que têm sido adotadas.

O cenário 2, assente num "ajustamento" da estratégia que tem sido seguida pelo país, procura ir "em busca de um novo espaço na Europa". O cenário 3, revelador de uma maior ambição e reformulação da estratégia de políticas do país, procura um "reposicionamento" do Portugal 4D - um modelo de desenvolvimento para o país assente na digitalização, diversidade, dinamismo e distinção.

O volume 2 proporciona ao leitor e contribui para debate público com um "enquadramento mundial e europeu" de Portugal no "tabuleiro mundial", e o volume 3 analisa o "retrato da evolução recente" do país tendo em vista estabelecer um "ponto de partida" ao desenvolvimento.

Os objetivos do projeto

PUB

Para os organizadores do projeto, os anos de 2021-2030 são um período de "transição claramente marcado pelo choque entre por um lado, as limitações ao crescimento de soluções e de atividades que vêm de períodos anteriores e, por outro, as dificuldades na expansão do que corresponde a uma nova vaga de crescimento".

Os três grandes objetivos do projeto são: "retomar o crescimento, após décadas de quase estagnação"; "contribuir para a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, sem travar o crescimento"; "promover a coesão e a mobilidade sociais, num contexto de mais forte solidariedade intergeracional". O projeto recusa ser um "plano do Estado" pois esse trabalho já foi elaborado "com o Plano de Recuperação e Resiliência".

Participaram no projeto personalidades como José Félix Ribeiro, coordenador do projeto, Nuno Severiano Teixeira e Carlos de Medeiros Gaspar, presidente e membro do Instituto Português de Relações Internacionais, respetivamente, e Miguel Poiares Maduro, que acompanhou a realização do projeto na qualidade de presidente da Comissão Científica do Fórum Gulbenkian Futuro.