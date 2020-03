Há 100 mortes por Covid-19 em Portugal e 5170 infetados. Letalidade é de 1,9%

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu, este sábado, de 4268 para 5170 mil, num aumento de 902 infetados. Há 100 vítimas mortais, mais 24 do que ontem.

Número de infetados (a vermelhor), de óbitos (a preto) e de recuperados (a verde)

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo coronavírus aumentou para 5170, dos quais 418 estão internados e 89 em cuidados intensivos. O número de recuperações até ao momento mantém-se: 43.

A aguardar resultado laboratorial estão ainda 4938 casos suspeitos e 19.927 estão sob vigilância das autoridades de saúde. Desde o início da pandemia em Portugal, houve mais de 32 mil suspeitas.

O número de mortos registou um aumento de 24 (na sexta-feira, o aumento tinha sido de 16), de 76 para 100 mortes: 44 registaram-se no Norte, onde há 3035 casos de infeção, 27 na Grande Lisboa (1287 infetados), 28 na região Centro (647 infetados) e 1 no Algarve (106 infetados).

Na zona do Alentejo contabilizam-se 34 infetados. Madeira e Açores continuam também sem mortos registados, com 31 e 30 casos de infeção, respetivamente.

No total de casos confirmados há 1003 idosos com mais de 70 anos e 56 crianças com menos de 10.

O concelho do Lisboa (366) voltou este sábado a ultrapassar o do Porto (343) na tabela da caracterização demográfica dos casos confirmados, seguindo-se Gaia (262), Maia (219), Matosinhos (189) e Gondomar (153).

Taxa de letalidade de 1,9%

Segundo confirmou a ministra da Saúde, Marta Temido, neste momento, a taxa de letalidade da Covid-19 em Portugal é de 1,9%, sendo que, na população acima dos 70 anos, a taxa é de 7,9%.