Há 176 centros de saúde abertos em horário alargado. Veja aqui a lista

De Norte a Sul do país, são 176 os centros de saúde a funcionar com horários de atendimento para lá da hora habitual.

Os centros de saúde a funcionar com horários de atendimento alargado (dias úteis) ou complementar (fins de semana e feriados) - que pode consultar no portal do Serviço Nacional de Saúde - disponibilizam "uma resposta de proximidade à comunidade em situações de saúde não emergente", indica comunicado do ministério da Saúde, enviado este sábado às redações.

Ministério da Saúde reforça a importância de ligar, em primeiro lugar, para o SNS 24 (808 24 24 24), para triagem e encaminhamento adequado e mais célere.

Esta "adaptação da capacidade ao nível dos cuidados de saúde primários" visa responder a uma maior procura da população nos meses de outono e inverno, de forma a aliviar a procura dos serviços de urgência em situações em que não existe emergência. Um relatório recente da Convenção Nacional da Saúde deu conta de que mais de 40% dos episódios de urgência médica em 2021 foram falsas urgências, com o cenário a ser mais gravoso no Algarve.

De acordo com o ministério, a atualização da lista dos locais com atendimento alargado ou complementar continuará a ser atualizada regularmente, na área dedicada ao plano de inverno no portal do SNS, "para permitir um melhor conhecimento e colaboração de todos os utentes e suas famílias no uso adequado dos serviços de saúde".

Consulte aqui os horários de atendimento alargados dos centros de saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

Utentes reencaminhados das urgências para centros de saúde

Está também em curso a operacionalização do serviço "Via Verde ACeS" nas urgências hospitalares, que permite que os utentes triados como não urgentes (com pulseira branca, azul ou verde) sejam encaminhados dos hospitais para os centros de saúde, com data e hora previamente definidas, sendo atendidos, no máximo, em 24 horas. A aceitação da referenciação para os centros de saúde - não obrigatória - isenta os utentes do pagamento das taxas moderadoras.

Para já, já existe protocolo celebrado com 24 agrupamentos de centros de saúde (ACeS), de um total de 55, em articulação com unidades hospitalares.

Novo relatório semanal

O ministério da Saúde insta os cidadãos elegíveis a vacinarem-se contra a covid-19 e a gripe sazonal, recordando que, desde esta semana, os maiores de 65 anos já podem ser vacinados na modalidade de "casa aberta". E informa que, a partir da próxima semana, no âmbito do plano para a resposta sazonal, passará a ser divulgado um novo relatório semanal de acompanhamento, tendo terminado, na sexta-feira, a publicação dos relatórios dedicados apenas à covid-19.