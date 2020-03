Há 31 casos de Covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 02:05 Facebook

Twitter

Partilhar

No domingo à noite havia 31 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, 23 dos quais no Norte do país.

Num comunicado divulgado, domingo ao final da noite, a Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinha que, dos 23 casos de infeção por Covid-19 existentes na Região Norte, há 19 que correspondem ao mesmo foco. Segundo este último balanço, há mais um caso confirmado a Norte, em relação aos 22 que tinham sido referidos ao início da noite. Sobre este novo doente infetado com o novo coronavírus a DGS não deu mais informação. Passam, assim, a 31 os casos de infeção confirmados no país - acrescem a estes mais um com residência no Centro, seis em Lisboa e um no Algarve.

Em relação à Região Norte, a DGS informa que há 646 contactos identificados com relação aos 23 casos positivos de Covid-19, 296 pessoas estão em isolamento profilático e vigilância ativa e há 21 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais.

Estão atualmente identificadas quatro cadeias de transmissão e há casos importados de Itália (5) e de Espanha (1).

Em relação aos 30 casos confirmados sobre os quais foi revelada informação, sabe-se que são 18 homens e 12 mulheres.

Por faixa etária, há cinco doentes entre os 10 e 19 anos; entre os 20 e 39 anos há seis doentes; no grupo 40-49 anos estão registados dez casos; três infetados têm entre 50-59 anos; quatro entre 60-69 anos e dois mais de 70 anos.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3800 mortos entre mais de 109 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil já recuperaram.