Há 43 mortos por Covid-19 em Portugal. Quase três mil casos positivos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) avança que há 43 vítimas mortais e 2995 infetados com Covid-19 em Portugal.

Há mais 633 pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal. Mantêm-se 22 pessoas curadas. Estão 276 pessoas internadas, 61 nos cuidados intensivos. As restantes pessoas infetadas permanecem em casa.

A região Norte tem mais de 1500 casos confirmados pelo novo coronavírus, no entanto a cidade de Lisboa permanece com o maior número de infeções com 187 casos. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem 992 pessoas infetadas, o Algarve tem 62 casos e o Alentejo tem 12 casos de Covid-19. Desde o início da pandemia em Portugal, houve 21155 casos suspeitos.