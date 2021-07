Há 472 vagas para estágios de jovens nos centros Ciência Viva

Rui Abreu Hoje às 21:01 Facebook

A associação Ciência Viva vai promover este verão 178 programas de estágios para alunos do 9ºano e secundário, em 45 unidades de investigação de todo o país. Há ao todo 472 vagas em 45 unidades de investigação em todo o país.

Os estágios são gratuitos, têm a duração de uma a duas semanas e decorrem entre 5 de julho e 13 de setembro. O lançamento da 25.º edição da Ciência Viva no Laboratório terá lugar na sexta-feira, 9 de julho, às 11 horas no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), na presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da Presidente da Ciência Viva, Rosalia Vargas, e do CEO da Hovione, Guy Villax, empresa que tem absorvido alguns dos estudantes que frequentaram os estágios de Verão da Ciência Viva.

As unidades de investigação estão espalhadas de norte e sul do país e o principal objetivo "é inspirar as gerações mais novas para percursos académicos e profissionais em áreas científicas".

Esta é uma iniciativa com 25 anos de existência sendo que, desde então, 17 500 estudantes trocaram a toalha de praia pela bata de cientista.

A Ciência Viva foi fundada, em Portugal, em 1966 por iniciativo de José Mariano Gago, então ministro da Ciência e da Tecnologia, como um programa do governo dedicado à promoção da educação e da cultura científica.