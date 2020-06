Uma vítima mortal e 336 casos de covid: 282 são na região de Lisboa

Rita Neves Costa Hoje às 12:59 Facebook

Portugal registou mais uma vítima mortal por covid-19 nas últimas 24 horas. O total de infetados é de 37672, mais 336 casos positivos num dia.

De acordo com boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, o número de total de mortes pelo novo coronavírus em Portugal aumentou para 1523 (mais uma vítima mortal do que no dia anterior). Há ainda a registar mais 336 casos positivos (ontem foram 300), num total de 37672 infetados desde o início da pandemia. Esta quarta-feira foram registadas mais 368 recuperações, um total de 23580 doentes que recuperaram da doença.

No que toca às regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a ter um crescimento do número de pessoas infetadas face a todo o país. Dos 336 novos infetados, 282 casos são desta região, o que corresponde a 84% dos novos casos. A única vítima mortal registada neste dia é também de Lisboa e Vale do Tejo. Na região do Norte há mais 38 pessoas infetadas, no Centro são mais nove novos casos, no Alentejo há mais um doente e no Algarve registam-se mais seis pessoas com covid-19.

Evolução do número de casos confirmados Foto: DGS

No município de Lisboa há mais 18 doentes com o novo coronavírus desde ontem, mais 19 infetados na Amadora, mais 37 em Sintra e mais 12 no Barreiro. Estes são alguns dos exemplos do crescimento do número de infetados nesta região.

Em Portugal, há ainda 1347 pessoas que aguardam resultados ao teste ao novo coronavírus e 30289 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde em casa. Há mais 12 pessoas internadas (435 no total) face ao dia anterior e mais dois doentes nos cuidados intensivos (são 69 no total).

Nas idades, há 1024 óbitos registados nos maiores de 80 anos. Esta quarta-feira, a única vítima mortal estava nesta faixa etária.