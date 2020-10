Ministro Manuel Heitor infetado com covid-19. Governo vai ser testado

JN Hoje às 00:16, atualizado às 00:40 Facebook

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com covid-19, o que vai obrigar a testar todos os elementos do Governo, para despistar contágios, confirmou o gabinete do primeiro-ministro.

"Ontem [domingo] ao fim da tarde, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à covid-19", é referido em comunicado. A nota indica que Manuel Heitor "não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário".

Segundo foi possível apurar, a Comissária Europeia da Inovação, Mariya Gabriel, que anunciou, sábado, que está infetada com covid-19, terá tido uma reunião com Manuel Heitor, apurou o JN junto de fonte próxima do Governo.

"Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo" com o ministro, acrescenta o gabinete de António Costa.

O comunicado indica igualmente que "os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados".