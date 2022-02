Há uma revolução nos campos agrícolas que não dispensa tecnologia

Novos negócios vão da introdução de pitaias no Algarve à criação de braços robóticos.

Há uma nova vaga na agricultura a germinar de norte a sul do país, pessoas que apostam na terra, mas não dispensam as inovações que a tecnologia oferece para aumentar a produtividade e testam novas culturas em busca de melhores negócios. Várias instituições estão a desenvolver soluções para responder aos problemas e o Governo já reservou uma fatia do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para continuar a investir no setor.

A norte, o projeto IVDP Data+, que juntou o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto e a NOVA IMS, aproveita os registos de dados para construir modelos que antecipem acontecimentos e tendências. Assim, os viticultores podem "tomar melhores decisões" sobre a produção e vendas, explica Gilberto Igrejas, presidente do instituto.