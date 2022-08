Helicóptero de combate a incêndios partiu a cauda a aterrar

JN Ontem às 21:29 Facebook

Um helicóptero de combate a incêndios rurais sedeado no Centro de Meios Aéreos de Seia, pertencente ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, sofreu um acidente, esta terça-feira à tarde, durante a fase de aproximação ao local de desembarque da equipa helitransportada da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS/GNR), no âmbito das operações de combate ao incêndio da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Os seis tripulantes (um piloto e cinco militares) encontram-se bem, mas a aeronave sofreu danos significativos, revela um comunicado da Proteção Civil. O incêndio da Covilhã está neste momento a ser combatido por mais de 800 operacionais, apoiados por perto de 300 viaturas.

A Proteção Civil informa que o helicóptero será substituído por outro semelhante, durante a manhã desta quarta-feira.