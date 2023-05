Helicópteros Kamov alugados à Ucrânia em risco de não voar a 1 de junho

Falta autorização de voo da ANAC. Empresa prevê ter documentos a tempo, mas critica atrasos.

Os três helicópteros Kamov que estão estacionados no hangar de Macedo de Cavaleiros e destacados para o combate a fogos a partir de 1 de junho ainda não têm autorização para voar. A permissão tem de ser dada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), mas até ontem o processo de certificação das aeronaves não estava concluído.

A uma semana do início da fase mais crítica do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), a 1 de junho, os três Kamov alugados a uma empresa ucraniana aguardam autorização da ANAC para voar. Esta autoridade confirma que "ainda está em curso o processo de análise e emissão da autorização para operar os três helicópteros". O JN sabe que houve dificuldades no processo de certificação, o que implicou que a ANAC pedisse novos documentos à empresa que os opera no nosso país, a Heliportugal.