Homem que esteve na China está internado no São João no Porto

Um empresário, de nacionalidade italiana, foi, esta sexta-feira, internado no hospital São João, no Porto, com suspeitas de estar infetado com o coronavírus.

A DGS acaba de confirmar este caso e promete mais informações assim que concluídas as análises laboratoriais.

"A Direção-Geral da Saúde (DGS) informa que está a ser avaliado o segundo caso suspeito de infeção por novo coronavírus em Portugal", avança esta entidade, num comunicado.

Segundo a DGS, "este doente regressou da China no dia 22 de janeiro, onde teve contacto com um cidadão com provável infeção pelo 2019-nCoV, e está a ser encaminhado para o Centro Hospitalar Universitário de S. João, no Porto, Hospital de referência para estas situações".

Só após "o resultado das análises laboratoriais previstas para estas situações" é que haverá um novo comunicado da DGS. Tudo aponta para que seja no sábado de manha.

O JN sabe que se trata de um homem, de 45 anos, que recentemente fez uma viagem de negócios à China. Não esteve na região de Wuhan, o epicentro do surto, mas numa cidade nas proximidades.

O italiano apresenta um quadro de infeção respiratória e está, ainda, dentro do período dos catorze dias de incubação. Vai permanecer em isolamento.

As análises ao sangue feitas foram encaminhadas para o Instituto Ricardo Jorge.

A DGS foi informada pelo INEM deste caso, assim que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu uma chamada de alerta para o mal-estar geral deste empresário.