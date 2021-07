Horário desfasado e ensino remoto vão continuar

Alexandra Figueira Hoje às 22:34 Facebook

No próximo ano letivo, as escolas voltarão a ter horários concentrados e desfasados e a funcionar em sistema de "bolha". Está também previsto que as aulas possam voltar ao regime remoto (pela televisão ou internet) ou misto.

A manutenção das regras em vigor no ano que agora acaba já era antecipada pelas direções, na preparação do regresso à escola.

A comunidade escolar pode, por isso, voltar a contar com horários desfasados, quer na entrada e saída na escola, quer durante os intervalos. A resolução de Conselho de Ministros, publicada esta quarta-feira em Diário da República, mantém, ainda, a possibilidade de concentrar as aulas só na parte da manhã ou da tarde, uma tarefa mais fácil no 1.º Ciclo ou em anos letivos como o 12.º. O objetivo é evitar um grande ajuntamento de pais e alunos no mesmo espaço físico, à mesma hora.