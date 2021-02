Hospital de Braga recebe doente covid-19 do Amadora-Sintra

Joaquim Gomes Ontem às 23:49 Facebook

O Hospital de Braga recebeu, ao início da noite desta sexta-feira, um doente covid-19 do Hospital Amadora-Sintra, distrito de Lisboa, admitindo que venha a ter mais pacientes nos próximos dias, oriundos igualmente de fora da sua área geográfica de referência que é a região do Minho.

"Em articulação entre as Administrações Regionais de Saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo, o Hospital de Braga recebeu o primeiro doente covid-19 transferido desde o Hospital Amadora-Sintra, para uma vaga em enfermaria, sendo expectável poder receber mais doentes nos próximos dias", informou a unidade hospitalar em comunicado.

"A nossa disponibilidade imediata para acolher doentes covid-19 provenientes de outros hospitais do país surge pelo dever de trabalho em rede e de interajuda entre as instituições e sempre que a capacidade instalada o permitir, quer em enfermaria, quer em cuidados intensivos, pelo que o Hospital de Braga encontra-se totalmente disponível para continuar a receber estes doentes", acrescenta o hospital do Serviço Nacional de Saúde.