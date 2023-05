Hospital de Santo António usa robótica para colocar prótese no joelho

Isabella Teixeira Ontem às 22:38 Facebook

Após iniciar o programa de cirurgia robótica com novas ferramentas tecnológicas, o Hospital de Santo António torna-se pioneiro ao realizar a primeira operação com utilização de um robô para a colocação de prótese de joelho.

O Centro Hospitalar Universitário de Santo António (CHUdSA) do Porto vai realizar, esta quarta-feira, dia 17, a primeira cirurgia de prótese do joelho com acompanhamento robótico, numa operação que irá contar com a presença do ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Este método é pioneiro no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e, segundo o CHUdSA, possui diversas vantagens neste tipo de cirurgia, como, por exemplo, menor probabilidade de erros, diminuição do tempo que o paciente fica internado, uma mais rápida recuperação, uma diminuição das taxas de complicações e de infeções e um aumento da precisão do cirurgião. O Hospital de Santo António é uma das principais unidades de saúde do país no que se refere a patologia do joelho e já conta com a realização, em média, de 500 cirurgias anuais.

O programa também conta com a nova aplicação chamada "Gret Ready". A ferramenta é uma solução tecnológica que possibilitará ao doente ter uma comunicação estreita com a equipa médica, fora do hospital, antes e após a cirurgia e também oferece conteúdos sobre os procedimentos dos utentes.

O responsável pelo programa de cirurgia robótica do Santo António, Avelino Fraga, explica o motivo desta comunicação digital: "Não fazia sentido termos robôs nos blocos operatórios e continuarmos arcaicos no relacionamento com o doente".

Precisão cirúrgica inédita

Conforme comunicado do Hospital de Santo António, não há diminuição de profissionais de saúde no ato médico. "O robô não permite diminuir a diferenciação da equipa cirúrgica; pelo contrário, obriga-nos a manter altos padrões de qualidade, com ortopedistas capazes de tirar o máximo partido da tecnologia a favor melhores resultados e satisfação dos doentes".

O hospital também enfatiza: "A robótica permite uma precisão cirúrgica inédita, na colocação de componentes e na personalização da prótese, ajustada à anatomia de cada corpo".

Para desenvolver um programa com alto nível de qualidade médica para manusear o robô, foi lançado pelo hospital, em 2022, um concurso público Internacional e um ensaio de ortopedistas dedicados ao joelho.