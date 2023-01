Imigração brasileira faz crescer número de igrejas evangélicas

A imigração do Brasil é o principal fator para o nascimento de cultos religiosos. Das 910 entidades registadas, 90% são evangélicas.

Nos últimos quatro anos foram criadas 50 novas igrejas em Portugal, quase todas evangélicas. Os números avançados pela Comissão da Liberdade Religiosa (CLR) revelam que, entre 2019 e 2022, meia centena de igrejas foram criadas do Norte ao Sul do país, elevando para 910 o número de organizações que efetuaram o Registo de Pessoas Coletivas Religiosas. "Todas as semanas chegam à comissão novos processos e há semanas em que chegam vários", disse ao JN Fernando Soares Loja, vice-presidente da CLR, acrescentando que há ainda muitas comunidades por registar.

Na prática, qualquer pessoa pode ter um culto religioso sem precisar de autorização do Estado português. Mas se uma Igreja, qualquer que seja a sua confissão, quiser ter um número de contribuinte e aceder aos benefícios previstos por lei, tem de se registar. Segundo dados do Ministério da Justiça, desde 2006 foram admitidos 910 grupos religiosos pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN). A legalidade é obtida através do registo no IRN e o reconhecimento através da "validação" da Comissão da Liberdade Religiosa.