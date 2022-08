Incêndio da serra da Estrela é o terceiro maior em dez anos

Grandes fogos são responsáveis por cerca de 81% do total da área ardida até ao final de julho.

O incêndio que há oito dias lavra na serra da Estrela, consumindo mais de 17 mil hectares, é a maior ocorrência deste ano e a terceira numa década, contribuindo para agravar a área ardida no país, que em 12 dias aumentou em mais de 20 500 hectares (ha).

Às 21 horas de ontem, as estimativas do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) apontavam 78 937 ha percorridos por 8305 incêndios, contra os 58 354 ha (7 517 fogos) até 31 de julho. Em sete meses, é já a quarta maior área destruída por grandes incêndios, comparada com os valores anuais desde 2013.