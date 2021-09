Incidência diminui em dia com menos de 100 doentes em cuidados intensivos

Maria Campos Hoje às 15:20 Facebook

Portugal regista, esta sexta-feira, 1023 novos casos de covid-19 em Portugal. A DGS registou também mais sete mortes associadas à doença. Internamentos continuam a descer e há menos de 100 doentes em UCI. Incidência também diminuiu.

As novas infeções foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 374), imediatamente seguida pelo Norte (mais 372). Seguem-se o Centro (143). Algarve (78), Alentejo (37), Madeira (13) e Açores (seis).

O número de internados continua a descer. Esta sexta-feira, há menos 23 doentes hospitalizados, num total de 474. Destes, 97 são doentes graves, menos seis do que ontem. Desde 19 de junho que Portugal não tinha menos de 100 pessoas internadas com covid-19 em unidades de cuidados intensivos.

O boletim da DGS revela que morreram mais sete pessoas infetadas com a covid-19: três em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte, um no Algarve e um no Centro. As vítimas mortais são seis homens - um com entre 40 e 49 anos, um com entre 50 e 59, um outro com entre 60 e 69, um com 70 e 79 e dois com mais de 80 anos - e uma mulher na faixa etária mais elevada.

Se formos comparar os números divulgados hoje com os números de sexta-feira passada, 10 de setembro, há uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 300 infeções novas. O número de óbitos foi igual: sete.

Em relação às hospitalizações, houve em ambas as semanas uma diminuição de pacientes internados, tendo sido essa redução maior na semana passada (menos 28 internados em comparação com os menos 23 de hoje). Houve também, em ambas as sextas-feiras, uma redução de pacientes em unidades de cuidados intensivos: menos nove na semana passada, enquanto hoje foram menos seis.

Há ainda a assinalar uma diminuição do número de casos ativos - menos 539, num total de 34 626 - e a diminuição dos contactos em vigilância - menos 811, num total de 31 704. O boletim indica ainda que há mais 1555 recuperados, num total de 1 007 911 - número esse que, esta sexta-feira, ultrapassa o número de novos casos.

Esta sexta-feira, foi atualizada a matriz de risco. Segundo o boletim da DGS, a incidência baixou de 191,1 para 173,6 casos de infeção por 100 mil habitantes, a nível nacional, e de 191,6 para 177,9 se considerado apenas o continente. O índice de transmissão, R(t), baixou de 0,84 para 0,83 a nível nacional e de 0,83 para 0,82 no continente.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal registou 1 060 432 casos de infeção por covid-19. Morreram 17 895 pessoas com a doença.