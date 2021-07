Incidência dispara em dia com grande aumento de internados e cinco mortos

Sandra Alves Hoje às 14:08, atualizado às 14:37 Facebook

Esta segunda-feira há cinco mortos por covid-19 e 1483 casos de infeção pelo novo coronavírus. Incidência com grande aumento, assim como o número de internados.

Portugal regista 17.117 óbitos associados à covid-19 e 890.571 infeções desde o início da pandemia, em março de 2020. Conseguiram recuperar da doença mais 773 pessoas, num total de 834.625.

Em 24 horas, há mais cinco vítimas mortais: três reportadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Norte e outra no Algarve. Tinham todas mais de 60 anos - uma mulher entre os 60-69 anos, um homem entre 70-79 anos e dois homens e uma mulher com 80 ou mais anos.

Dos 1483 casos diários, 802 foram confirmados em Lisboa e Vale do Tejo, 314 no Norte e 203 no Algarve. Há ainda 93 infeções notificadas na zona Centro, 32 nos Açores, 24 no Alentejo e 15 na Madeira.

Mais 46 doentes com covid-19 foram hospitalizados (no domingo tinham sido 24), num total de 613 internados, e mais oito deram entrada em unidades de cuidados intensivos, onde estão 136 infetados com o novo coronavírus.

Esta segunda-feira, há 59.442 contactos sob vigilância das autoridades de saúde (mais 1142) e 38.829 casos ativos (mais 705).

Em dia de atualização da matriz de risco, os dados da Direção-Geral da Saúde revelam que a incidência subiu a nível nacional para 224,6 casos por cem mil habitantes a 14 dias (189,4 na sexta-feira) e para 231 se apenas forem considerados os dados do território continental (194,2 na atualização anterior).

Seguindo a mesma tendência, o risco de transmissibilidade R(t) aumentou para 1,19 (1,16 na sexta-feira) a nível nacional e para 1,20 excluindo os dados das ilhas (1,17).