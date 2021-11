Incidência e R(t) a crescer num dia com oito mortes por covid

Mariana Albuquerque Hoje às 17:29, atualizado às 18:08 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 974 casos de covid e oito mortes associadas à doença. Há mais de dois meses que não havia uma segunda-feira com tantas infeções.

O mais recente boletim epidemiológico aponta para 974 novos infetados, a confirmar a tendência crescente num dia em que, habitualmente, são reportados menos casos. Desde 30 agosto (1072) que não se registava uma segunda-feira com tantas infeções. De recordar que, há uma semana, a 8 de novembro, tinham sido contabilizados 568 casos: menos 406 do que hoje.

Desde o início da pandemia morreram 18.265 pessoas, 1.108.462 contraíram a doença e 1.051.839 recuperaram, 539 delas nas últimas 24 horas. O número de casos ativos subiu para 38.358: mais 427 do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) voltou a contabilizar a maior parte dos infetados, 382, seguindo-se o Norte, com 266, o Centro com 118, o Algarve com 106, o Alentejo com 46, a Madeira com 43 e os Açores com 13. Quatro das oito mortes foram reportadas no Centro, havendo ainda duas em LVT, uma no Algarve e outra na Madeira, correspondendo a seis octogenários e duas pessoas na casa dos 70 anos.

Hospitalizações a crescer há nove dias

Pelo nono dia consecutivo, o número de internados nos hospitais portugueses subiu. Estão, agora, hospitalizadas 470 pessoas, mais cinco do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos está mais um infetado, 76 no total.

Na matriz de risco, a taxa de transmissibilidade - o chamado R(t) - subiu de 1,15 para 1,16 a nível nacional. A incidência também revela uma tendência crescente: passou de 134,2 para 156,5 casos por 100 mil habitantes.