Incidência e R(t) a subir em dia com mais oito mortos e 684 casos

Esta quarta-feira há mais oito óbitos por covid-19 e foram notificados 684 novos casos de infeção. Incidência e R(t) continuam a subir.

Portugal contabiliza atualmente 16.931 mortes associadas à doença covid-19 de um total de 828.857 casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), com dados reportados até terça-feira.

Em 24 horas há registo de mais oito vítimas mortais, notificadas em Lisboa e Vale do Tejo (cinco) e no Norte (três). São três homens cada um na faixa etária dos 50-59 anos, 60-69 anos e 70-79 anos e outros três com 80 ou mais anos, além de duas mulheres com 80 ou mais anos.

É a região Norte que apresenta o número mais elevado de casos diários positivos, com 265 notificações, em Lisboa e Vale do Tejo são mais 188, no Centro mais 66, no Algarve mais 66, no Alentejo mais 43, na Madeira mais 33 e nos Açores mais 23.

Conseguiram recuperar mais 660 pessoas, num total de 786.469 desde o início da pandemia, e há menos 12 doentes internados nos hospitais, onde permanecem 447 infetados, 116 dos quais em unidades de cuidados intensivos (menos dois do que na terça-feira).

Os casos ativos subiram para 25.417 (mais 16) e as autoridades de saúde têm agora sob vigilância 18.404 contactos (mais 391).

A taxa de incidência da doença e o risco de transmissibilidade R(t) estão a subir, segundo a DGS. Esta quarta-feira há 72,4 casos por cem mil habitantes a nível nacional e 69 casos só contabilizando o território continental. Na segunda-feira, este indicador era de 70 e 67,4, respetivamente.

O R(t) é de 1,06 a nível nacional e de 1,05 excluindo as ilhas, comparando com 1,04 e 1,03, respetivamente, reportados na segunda-feira.