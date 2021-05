Incidência e Rt a subir em dia com quase 600 casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:05, atualizado às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira, há mais uma vítima mortal por covid-19 e 594 novos casos de infeção, quase metade em Lisboa e Vale do Tejo. Incidência e Rt continuam a subir.

Portugal regista oficialmente 17.022 óbitos associados à covid-19 e 846.434 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

Em 24 horas, foram notificados 594 casos positivos de covid-19 (na terça-feira tinham sido mais 375) e quase metade pertencem à região de Lisboa e Vale do Tejo, com 280 infeções (acumula um total de 319.901). Seguem-se o Norte com 185 novos casos (339.644), o Centro mais 64 (119.636), os Açores com 26 (5287), o Algarve com 18 (22.190), o Alentejo com 13 (30.116) e a Madeira com mais oito (9660).

A única vítima mortal nas últimas 24 horas ocorreu na Madeira e é uma mulher com 80 ou mais anos. Assim, sobe para 69 o número de doentes que morreram nesta região do país devido à covid-19.

Nos hospitais há 233 infetados com o novo coronavírus (menos quatro) e 53 estão em estado crítico em unidades de cuidados intensivos (mais um). Por outro lado, conseguiram recuperar da doença 417 pessoas (807.065 desde o início da pandemia).

Há agora 22.347 casos ativos (mais 176) e as autoridades de saúde têm 20.613 contactos em vigilância, ou seja, mais 762 em comparação com a véspera.

PUB

Esta quarta-feira, dia de atualização da matriz de risco, verifica-se um aumento da incidência de novos casos a 14 dias por cem mil habitantes, para 57,8 casos a nível nacional (55,6 na segunda-feira) e 54,4 em território continental (52,5).

Também o índice de transmissibilidade Rt aumentou para 1,07 (1,06 na atualização anterior), a nível nacional e excluindo os dados das ilhas. É o valor mais alto desde que a matriz de risco começou a ser publicada, a 15 de março.