Incidência e R(t) sobem em dia com 519 casos e uma morte

Portugal reportou uma morte e 519 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. A incidência e o índice de transmissibilidade aumentaram.

Foram detetados mais 519 casos de covid-19, o que eleva para 855 951 o número total de casos confirmados desde março de 2020, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira. Com mais uma vítima mortal, em Lisboa e Vale do Tejo, o balanço global de óbitos sobe para 17 044. Por outro lado, recuperaram da doença mais 295 pessoas (814 318 no total).

Nos hospitais, há mais 11 internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 306 pessoas a receber cuidados hospitalares por causa da covid-19, 72 das quais em unidades de cuidados intensivos (o mesmo número de ontem).

Mais casos do que há uma semana, Lisboa com mais de 50%

O balanço de infetados reflete uma diminuição do número de casos registados na quinta-feira, quando houve 910 novos contágios. A redução pode, em parte, ser explicada pelo facto de ontem, por ser feriado, terem sido feitos menos testes de diagnóstico nos laboratórios. Comparando com a sexta-feira passada, dia em que houve 430 contágios, o número de infeções reportadas hoje aumenta.

A região de Lisboa e Vale do Tejo soma 52,7% do total de casos (274), seguindo-se o Norte, com 148. No Centro, há mais 21 contágios, no Alentejo 20 e no Algarve 22. Nos Açores, há mais 37 infetados e na Madeira não há alterações em relação a ontem.

Matriz de risco

Taxa de incidência e R(t) sobem

Na matriz de risco, que permite controlar a velocidade do desconfinamento, o valor do R(t) - índice de transmissibilidade, que é o número médio de casos secundários que resultam de um primeiro - aumentou de 1,05, na quarta-feira, para 1,07 a nível nacional (1,07 para 1,08 no continente).

Quanto à taxa de incidência da doença nos últimos 14 dias, o valor geral subiu de 74,8 casos de infeção por 100 mil habitantes para 79,3 casos. Tendo em conta só a análise de Portugal continental, o número fica nos 78,4 (era 73,6 no balanço anterior).