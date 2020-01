Incógnita sobre investimento em bairros sociais afasta autarcas

Alexandra Figueira Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Câmaras têm primeiro de aceitar a competência sobre a habitação e só depois saberão o dinheiro que vão receber para requalificar e manter casas.

A transferência de competências na Habitação está na lei desde 2018 e já em 2019 alguns municípios a aceitaram, mas só agora sairá do papel. É que ainda não foram criadas as comissões que farão o diagnóstico das casas do Estado a transferir e apurarão o valor que cada autarquia receberá em troca. Ou seja, primeiro aceita-se o encargo e só depois se saberá quanto dinheiro o Governo dará em troca. "É um cheque em branco" que está a afastar muitos autarcas, diz Hélder Sousa Silva, presidente da Câmara de Mafra e dos Autarcas Social Democratas.

O receio é partilhado pelo presidente dos Autarcas Socialistas e da Câmara de Vila Real, Rui Santos. "A minha única preocupação é o investimento", disse o autarca que, tal como Hélder Sousa Silva, não aceitou a competência. Para Rui Santos, as transferências correntes, como os salários dos funcionários das escolas que integrarão os quadros dos municípios, "estão obviamente garantidas", afirmou.