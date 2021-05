Joana Amorim Hoje às 20:41 Facebook

Estavam os peritos reunidos no Infarmed a proporem mais passos no desconfinamento, quando milhares de adeptos ingleses enchiam as ruas do Porto, incumprindo as regras sanitárias.

Enquanto os especialistas insistiam no distanciamento e uso de máscara, a Ribeira despia-se de proteções num aglomerado humano. As críticas engrossam e há quem já peça demissões no Governo.