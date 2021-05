JN Hoje às 22:31 Facebook

Controlo de documentação e de testes à covid-19 gerou atrasos na passagem pelo SEF, no Porto, durante a tarde deste sábado.

Centenas de passageiros indignados acumularam-se, em filas imensas, durante a tarde deste sábado, no Aeroporto do Porto. O vídeo da situação, em que é visível a falta de distanciamento social entre centenas de pessoas, foi enviado por um passageiro à Comunicação Social.

O controlo de documentação, a verificação dos testes à covid-19 e o preenchimento do "Passenger Locator Card", a declaração que permite à Direção-Geral de Saúde contactar todos os passageiros de um voo na eventualidade de surgir um caso positivo, geraram o atraso no processamento dos passageiros que aterraram numa altura de maior movimento.

De acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal, chegaram sete voos entre as 14.57 e as 15.25 horas e um oitavo voo às 15.51 horas, o que originou tempos de espera superiores a uma hora para o controlo documental e sanitário do SEF. "A situação retomou a normalidade às 17.30 horas", acrescentou fonte oficial da ANA.

Os horários próximos dos voos ficou a dever-se a "algumas alterações no tráfego aéreo" no referido aeroporto devido à Cimeira Europeia.

Antes da pandemia, só os passageiros oriundos de fora do Espaço Schengen eram obrigados a passar pelo SEF, mas atualmente todos o fazem devido ao comprovativo dos testes e o preenchimento da declaração para as autoridades de saúde.