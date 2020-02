INEM deu a equipas materiais danificados contra o coronavírus

Alexandra Figueira e Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:03 Facebook

O INEM fez chegar equipamentos de proteção com problemas, danificados e em número reduzido, a muitas das 54 bases de emergência. Os equipamentos são fundamentais para proteger os profissionais de saúde contra o coronavírus Covid-19.

Máscaras sem elásticos e encaixes quebrados ou só um par de óculos, quando viajam dois técnicos em cada viatura, são alguns problemas detetados. Pior: as falhas nem sequer poderão ser reportadas porque os computadores das bases estão avariados.

Os equipamentos começaram a chegar há uma semana e meia, depois de o JN ter noticiado a sua falta. As bases a Sul foram as primeiras a ser contempladas pelo INEM. Seguiram-se as do Centro e, por fim, as do Norte do país. Até ao fecho desta edição, a base de Espinho ainda não tinha recebido qualquer material.