Inês Sousa Real reeleita para a liderança do PAN

JN/Agências Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Inês de Sousa Real foi reeleita, este sábado, porta-voz do PAN, depois de a sua candidatura à Comissão Política Nacional ter conseguido 72% dos votos no IX Congresso do partido. No entanto, numa corrida a dois, o seu opositor e ex-deputado Nelson Silva também conseguiu lugares naquele órgão.

Na reunião magna em Matosinhos, os militantes alteraram os estatutos, tendo aprovado a criação de uma juventude partidária, de conselhos consultivos e de um núcleo para a emigração e a extensão dos mandatos dos órgãos internos daquele partido para três anos.

Em 133 votos possíveis, a lista A, de Inês Sousa Real, conseguiu 97 votos (72%) e a lista B, de Nelson Silva, conquistou 35 votos (28%), tendo-se registado um voto branco. Com estes resultados, a atual líder do PAN terá 20 pessoas da sua confiança na Comissão Política Nacional, órgão alargado de direção. A outra candidatura, encabeçada pelo ex-deputado, assegura, ainda assim, sete mandatos na comissão.

PUB

No que toca ao Conselho de Jurisdição Nacional, a lista A obteve 98 votos, o que corresponde a dois mandatos, e a lista B recebeu 34 votos e fica com um mandato.

Inês Sousa Real defendeu um "PAN unido", que se apresente como uma alternativa política perante os portugueses. Para isso, será necessário um "reposicionamento ideológico" do partido, no que diz respeito à "economia, à economia verde e à transição energética, mas também às políticas sociais", na certeza de que "há um campo politico" em Portugal que "não está, claramente, ocupado e que o PAN tem a potencialidade de ocupar". Em Matosinhos, a atual líder sublinhou que pretende projetar o PAN como o partido ambientalista português.

Oposição ao PS

No entanto, os opositores criticam a postura face ao PS. O filiado Rui Prudêncio defendeu a necessidade de "acabar, definitivamente, com a imagem que perdura na sociedade civil do PAN como uma espécie de Verdes do PS" e pediu que o partido faça uma oposição "forte" aos socialistas e ao Governo, nomeadamente no que toca ao Orçamento do Estado (em cujas votações o PAN se tem abstido).

A deputada única na Assembleia da República é líder do Pessoas-Animais-Natureza desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao cargo no congresso que decorreu em Tomar. Então, sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve no Parlamento.