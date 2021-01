Inscritos para voto antecipado podem votar no dia 24 sem burocracias

Alexandra Figueira Hoje às 14:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem se inscreveu para votar este domingo de forma antecipada, mas encontra filas demasiado longas, pode votar no próximo domingo, dia 24. E não precisa de burocracia alguma.

Em todo o país, há filas com centenas de metros para votar de forma antecipada para a Presidência da República e muitas pessoas a desistir de votar. Mas essas pessoas podem sair da fila, regressar a casa e votar de hoje a oito, dia 24. O facto de se terem inscrito para votar este domingo, dia 17, não as impede de o fazer no próximo domingo, dia 24.

Para o fazer, basta apresentar-se no seu local de voto habitual, no dia 24. Convém primeiro verificar a localização exata, para não ir ao engano. Pode fazê-lo no site da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. Basta introduzir o seu número de identificação e a data de nascimento.

Se só for votar no próximo domingo, não se esqueça que deve levar a sua própria caneta e que a máscara é obrigatória.