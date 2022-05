Interior só atraiu 17% dos emigrantes do programa Regressar

Delfim Machado Hoje às 20:24 Facebook

O programa de incentivo ao regresso dos emigrantes a Portugal, o Regressar, só conseguiu atrair 1262 pessoas para territórios do Interior, o que corresponde a 17% do total de portugueses que regressaram. Lisboa é o destino preferido.

O apoio ao regresso de emigrantes está a beneficiar, sobretudo, os territórios do Litoral, apesar de existir uma majoração para quem regressa e escolhe o Interior. Segundo a nota explicativa da audição parlamentar à ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que é ouvida esta quinta-feira às 15 horas, já regressaram a Portugal 7571 ex-emigrantes, dos quais 1262 escolheram o Interior para morar.

O programa Regressar destina-se a emigrantes que residam fora de Portugal durante pelo menos um ano seguido e tenham saído após 31 de dezembro de 2015. Apoia as famílias com um valor até 7757 euros, dos quais 25% só se aplicam se o regresso ocorrer para um território do Interior.